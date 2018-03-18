ЦИК: по итогам обработки 24% бюллетеней Путин набирает более 70%
По данным ЦИК, после обработки 24% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 72,26%.
Павел Грудинин набирает 15,68%, Владимир Жириновский — 6,9%, Ксения Собчак — 1,39%.
Кандидаты Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин набирают меньше 1% голосов каждый.
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Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», председатель ЦИК России Элла Памфилова подчеркивает, что комиссия не будет торопиться подводить окончательные итоги.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.