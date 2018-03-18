Британия отказалась предоставить российским дипломатам доступ к Скрипалю

Британская сторона ответила отказом на запрос России предоставить доступ к отравленному экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России.

«Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — сообщили в дипмиссии.

Накануне посол России в Британии Александр Яковенко заявил, что Лондон не предоставляет никаких данных о Скрипале.