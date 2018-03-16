Песков пообещал скорые ответные меры на действия Лондона по делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответные меры страны на действия Великобритании, которые в Лондоне предприняли из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, «не заставят себя долго ждать», передает РИА «Новости».

«Что касается промедления или непромедления с ответными мерами, мы уже говорили: они себя не заставят долго ждать. В этом смысле, естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны», — сказал Песков.

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Песков отметил, что ответных мер «можно ожидать в любую минуту» — как до выборов президента России 18 марта, так и после.

Ранее посол России в Лондоне сообщил о сокращении штата дипмиссии в Британии на 40%.