Трамп набрал прописными буквами твит о конце расследования связей его кампании с Россией

Президент США Дональд Трамп использовал только прописные буквы для сообщения в твиттере, в котором говорится об окончании расследования по связям его избирательной кампании и России.

«Комитет по разведке палаты представителей наконец, после 14-месячного всестороннего расследования, не нашел доказательств связей или согласования между избирательной кампанией Трампа и Россией, которые могли повлиять на президентские выборы в 2016 году», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США не нашли связи между избирательной кампанией Трампа и Россией.

THE HOUSE INTELLIGENCE COMMITTEE HAS, AFTER A 14 MONTH LONG IN-DEPTH INVESTIGATION, FOUND NO EVIDENCE OF COLLUSION OR COORDINATION BETWEEN THE TRUMP CAMPAIGN AND RUSSIA TO INFLUENCE THE 2016 PRESIDENTIAL ELECTION.