Белый дом надеется на встречу Трампа и Ким Чен Ына

Администрация президента США надеется, что встреча главы государства Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает NBC News.

«Мы ожидаем, что [встреча] произойдет. Предложение было сделано, и мы приняли его. Северная Корея дала ряд обещаний, и мы надеемся, что они будут придерживаться этих обещаний», — сказала Сандерс.

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По ее словам, подготовка ведется на разных уровнях.

Ранее Трамп заявил, что ожидает «огромного успеха» в переговорах с КНДР.