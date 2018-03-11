Путин назвал арктический регион «крайне важным»
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает другим странам, однако обеспечит свою безопасность.
«Мы грозить никому не будем, но мы используя наши преимущества, в данном случае территориального характера, обеспечим безопасность Российской Федерации и ее граждан», — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова.
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Путин добавил, что «в этом смысле арктический регион для России крайне важен».
Ранее Путин рассказал о героизме Дениса Портнягина в Сирии.