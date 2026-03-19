Какие лекарства нельзя принимать водителям, рассказал эксперт

Фарм-эксперт Милованова: водителям нельзя принимать девять групп лекарств
Среди категорий препаратов, которые чаще всего вызывают побочные эффекты, способные повлиять на вождение автомобиля, — антигистаминные средства, седативные препараты, опиоидные анальгетики, антипсихотики, миорелаксанты, противопаркинсонические препараты, некоторые антидепрессанты, анксиолитики (препараты для лечения тревожных состояний) и некоторые средства от гипертонии, рассказала «Газете.Ru» директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

«Общего универсального перечня рецептурных и безрецептурных препаратов, которые противопоказаны водителям, не существует. Но в инструкциях в разделе «Противопоказания» или «Побочные эффекты» может быть указано, влияет ли препарат на способность управлять транспортными средствами. Если в инструкции указано, что лекарство может вызывать сонливость, снижение концентрации внимания или другие состояния, потенциально опасные при управлении автомобилем, то от вождения следует воздержаться», — объяснила специалист.

Препараты, вызывающие сонливость или снижение концентрации, могут влиять на возможность управлять автомобилем следующим образом: замедлять реакцию на внешние стимулы, снижать способность концентрироваться на дороге и быстро принимать решения, вызывать сонливость и даже кратковременные эпизоды потери сознания, вызывать головокружение и ухудшать зрение.

«Безопасность на дороге зависит не только от соблюдения правил, но и от состояния водителя. Не стоит рисковать своей и чужой жизнью, управляя транспортным средством в состоянии, когда реакция и внимание снижены из-за приема лекарств», — заключила Милованова.

Ранее ученый объяснил, почему подростки спят дольше по утрам, чем взрослые.

 
Теперь вы знаете
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
