Стало известно мнение Трампа о новых ударах по энергообъектам Ирана

Президент США Дональд Трамп не хочет новых ударов по иранской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

В публикации отмечается, что Трамп поддержал удар по объектам нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс», а также считает, что это является сигналом Тегерану на фоне ситуации с Ормузским проливом.

По мнению президента США, Иран понял этот сигнал, поэтому и выступает против новых ударов по энергообъектам Исламской Республики, утверждают источники издания.

WSJ подчеркивает, что Трамп может быть открыт к атакам по энергетическим объектам Ирана в зависимости от будущих действий страны в проливе.

18 марта Израиль и США ударили по объектам «Южный Парс» и районам Ассалуйе на юге Ирана.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее сообщалось, что США ударили проникающими 5000-фунтовыми бомбами по Ирану.

 
