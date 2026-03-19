В Севастополе после падения обломков беспилотников начались многочисленные пожары

Развожаев сообщил о пожарах в Севастополе после падения обломков дронов

Упавшие в ходе отражения атаки на Севастополь обломки дронов вызвали пожары в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что отражая украинскую атаку, силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили 14 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков дронов в нескольких районах города произошли пожары. В частности, загорелись промышленное здание, частный дом и небольшой участок крыши в здании апартаментов. При этом никто не пострадал.

Развожаев призвал горожан не терять бдительности, сразу сообщать экстренным службам об опасных находках и доверять исключительно официальной информации.

18 марта глава администрации Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что Новороссийск атаковали беспилотные летательные аппараты, работает система противовоздушной обороны.

В этот же день мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что 11 квартир, расположенных в четырех многоквартирных домах, получили повреждения от обломков беспилотников в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины.

Ранее украинский дрон атаковал территорию отеля, где ночевали футболисты ЦСКА.