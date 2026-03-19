Нефть марки Brent подорожала до $111 за баррель впервые с 9 марта 2025 года

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE впервые с 9 марта 2025 года превысила $111 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте биржи.

По информации на 23:20 мск, стоимость достигла $111,19 за баррель. Уже к 23:23 темп роста цены снизился и составил $110,86 за баррель нефти.

До этого руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что после всплеска волатильности в данный момент рынок устанавливает стоимость нефти марки Brent в пределах $75-100 за баррель. Однако эскалация конфликта на Ближнем Востоке и атаки на НПЗ приведут к резкому скачку цен, которые могут перешагнуть за $120 за баррель.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

