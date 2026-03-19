Названы актеры, которые чаще всего появлялись в российском кинопрокате в 2025 году

Российские зрители в 2025 году чаще всего видели на экранах одни и те же лица. Сразу два актера — Марк-Малик Мурашкин и Ирина Пегова — стали лидерами по количеству появлений в прокате: каждый из них снялся в семи фильмах, что составляет около 7,3% всех российских релизов года. К таким выводам пришел исследовательский центр КГ «ПРОГРЕСС», проанализировав данные Фонда кино, министерства культуры РФ, сервиса «Кинопоиск» и статистики ЕАИС.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Вторую строчку рейтинга делят сразу три актера — Ян Цапник, Никита Кологривый и Роман Курцын. У каждого из них по шесть фильмов, что соответствует 6,25% всех российских релизов 2025 года.

В пятерку самых востребованных актеров также вошли Дмитрий Чеботарев и Павел Прилучный — они появились в пяти фильмах каждый.

В целом анализ показывает, что значительная часть российского проката строится вокруг ограниченного круга актеров. Фильмы с участием наиболее активно снимающихся артистов формируют более 55% всех российских релизов года. Иными словами, более половины репертуара кинотеатров регулярно опирается на одни и те же узнаваемые лица, которые становятся своеобразным «кадровым ядром» современного кинопроката.

При этом жанровая структура фильмов с участием самых востребованных актеров распределена довольно неравномерно. Более половины таких проектов — комедии (56,6%). Существенно меньшую долю занимают фантастика (9,4%), а также драма и приключения (по 7,5%). Далее следуют спорт и фэнтези (по 5,7%) и семейное кино (3,8%). Исторические фильмы и триллеры представлены минимально — менее 2%.

Так, фильмография Марк-Малика Мурашкина в 2025 году включает прежде всего комедийные проекты — на них приходится четыре фильма. Помимо этого, актер снялся в приключенческом, спортивном и фантастическом кино.

У Ирины Пеговой также преобладают комедии — четыре проекта, однако в ее фильмографии есть и роли в драме, спортивной картине и фантастике, что говорит о более широком диапазоне жанров.

Фильмография Яна Цапника практически полностью сосредоточена в развлекательном сегменте: пять комедий и один фильм в жанре фэнтези.

У Никиты Кологривого основную часть ролей составляют комедии и семейные фильмы, дополненные приключенческим проектом и триллером.

Роман Курцын в 2025 году появился в трех комедиях, двух семейных картинах и одном фэнтези-фильме, что также подтверждает его ориентацию на массовое развлекательное кино.

В целом результаты исследования показывают, что главная особенность 2025 года — не только высокая повторяемость актерских имен, но и их четкая привязка к массовому развлекательному кино. Именно комедия сегодня обеспечивает наибольшее количество ролей и становится главным драйвером постоянного присутствия одних и тех же актеров на экранах российских кинотеатров.

