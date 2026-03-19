Российские ученые выяснили, что через два месяца при долгой изоляции наступает кризис

Ученые Сеченовского Университета и Института медико-биологических проблем РАН установили, что при долгосрочной изоляции два месяца — самый критический срок. Именно в это время люди испытывают эмоциональный упадок, утрату и горе, рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском Университете.

Ученые исследовали психологическое состояние людей, которые участвовали в изоляционном эксперименте «Сириус-23», имитирующем полет на Луну и работу на лунной станции. Двое мужчин и четыре женщины разных профессий провели год в изоляции, на наземном экспериментальном комплексе Института медико-биологических проблем РАН, где они выполняли задачи реального полета: производили «стыковку», отрабатывали внештатные ситуации, участвовали в исследованиях, в том числе психологических. Например, в определенные периоды им приходилось работать без сна в течение полутора суток.

Психологическое состояние экипажа оценивали с помощью нескольких методик, которые показывали, как меняются отношения в коллективе и как участники эксперимента воспринимают течение времени.

Исследователи выяснили, что ощущение времени у участников заметно менялось в течение эксперимента. Примерно ко второму месяцу время для них стало вязким, тягучим, медленным.

«Как показал эксперимент, именно два месяца — это критический срок при долгосрочной изоляции. Участники испытывают эмоциональный упадок, утрату, горе, начинают размышлять, зачем они оставили семью, привычную работу, чтобы участвовать в экспедиции. Будущее становится туманным, прошлое вытесняется. Это не значит, что человек забывает свою жизнь, просто прошлое перестает быть ресурсом для построения настоящего и только вызывает сожаление о «потерянном рае», — пояснила психолог, доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета Ольга Шалина.

По ее словам, такому кризису способствует не только сама изоляция и тоска по дому, но и недостаток движения, активной деятельности. Когда участники выполняли не монотонные задачи, а «высаживались на Луну» и отрабатывали нештатные ситуации, время, наоборот, сжималось и становилось ограниченным.

Фундаментом психического здоровья экипажа ученые назвали четкую структуру времени — распорядки, циклы задач. Именно такая структурированность позволила экипажу преодолеть «кризис двух месяцев» и двигаться дальше.

У отношений в коллективе ученые обнаружили примерно те же временные циклы. Сначала чувства у членов экипажа были нейтральными — все друг к другу присматривались, как это происходит в любом коллективе от школьного до рабочего. И опять-таки примерно через два месяца, за которые все участники успели вместе и поработать, и пообщаться, каждый составил четкое мнение о других. Двое участников стали неформальными лидерами — к ним у остальных возникли уважение и симпатия. Командир тоже вошел в число лидеров, приобретя помимо формальных полномочий эмоциональную привязанность подчиненных. Один из участников оказался аутсайдером, а еще ко двоим сложилось амбивалентное отношение: их ценили как профессионалов, но сближаться не торопились.

Один из самых интересных выводов исследования: на восприятие времени сильно влияют межличностные отношения, отметила Ольга Шалина. Гнев ускоряет течение времени — оно будто сжимается, события начинают разворачиваться стремительнее. А чувство вины — вязкое, угнетающее, заставляющее бесконечно проигрывать события и тяготиться самим собой и своими решениями — наоборот, как бы погружает человека в бесконечность, определяет текущий момент как длительный, бесперспективный, без вариантов позитивных изменений.

Для членов экипажа разработали программу психологической поддержки. Помимо традиционных способов вроде общих праздников, совместного просмотра фильмов, сеансов видеосвязи с семьей и небольших подарков от родных на важные даты, для участников «Сириуса-23» разработали программу для очков виртуальной реальности. Надев шлем, человек может оказаться в знакомых пейзажах и любых точках мира.

Опыт «Сириуса-23» подтвердил: даже в условиях полной изоляции от внешнего мира ключ к сохранению психологической устойчивости и продуктивности лежит в умении структурировать настоящее и верить в будущее. Эти выводы станут важным этапом в подготовке будущих полетов.

