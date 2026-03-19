В Московском планетарии рассказали, что произойдет на Земле в день весеннего равноденствия

В любой точке Земли в день весеннего равноденствия, 20 марта, день и ночь будут одинаковыми по длительности, заявили ТАСС в Московском планетарии.

«В день равноденствия линия смены дня и ночи на нашей планете (астрономы называют ее линией терминатора) проходит точно через Южный и Северный полюса, то есть — по меридианам», — сообщили там.

В пресс-службе уточнили, что в этот день Солнце будет находиться по 12 часов над и под горизонтом. После 20 марта продолжительность светлого времени суток в Северном полушарии планеты начнет увеличиваться. На широте российской столицы к концу месяца она составит 13 часов.

Когда в пятницу, 20 марта, Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из южного полушария в северное, наступит астрономическая весна. Наши предки придавали этому событию сакральное значение — для них это было время пробуждения природы и победы света над тьмой. Что такое день весеннего равноденствия с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам назвали идеальный климатический месяц для свадьбы.