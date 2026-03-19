Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

В Московском планетарии рассказали, что произойдет на Земле в день весеннего равноденствия

Московский планетарий: 20 марта день и ночь будут равны в любой точке Земли
Mike Pellinni/Shutterstock/FOTODOM

В любой точке Земли в день весеннего равноденствия, 20 марта, день и ночь будут одинаковыми по длительности, заявили ТАСС в Московском планетарии.

«В день равноденствия линия смены дня и ночи на нашей планете (астрономы называют ее линией терминатора) проходит точно через Южный и Северный полюса, то есть — по меридианам», — сообщили там.

В пресс-службе уточнили, что в этот день Солнце будет находиться по 12 часов над и под горизонтом. После 20 марта продолжительность светлого времени суток в Северном полушарии планеты начнет увеличиваться. На широте российской столицы к концу месяца она составит 13 часов.

Когда в пятницу, 20 марта, Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из южного полушария в северное, наступит астрономическая весна. Наши предки придавали этому событию сакральное значение — для них это было время пробуждения природы и победы света над тьмой.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!