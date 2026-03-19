В Иране заявили об ударе по НПЗ Саудовской Аравии на берегу Красного моря

Иранские ракеты ударили по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) Саудовской Аравии в городе Янбу на берегу Красного моря, передает гостелевидение Исламской Республики (IRIB).

В материале говорится, что в НПЗ инвестировали американцы, а эта атака Исламской Республики стала «ударом по альтернативному маршруту США в обход Ормузского пролива».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. Иран ответил ракетами и беспилотниками, которые атаковали Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке. А 15 марта дрон Исламской Республики ударил по НПЗ в городе Эр-Рувайс в Объединенных Арабских Эмиратах. После атаки нефтеперерабатывающий завод загорелся.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок объяснил, почему США могут увязнуть в войне с Ираном.