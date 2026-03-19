Обломки БПЛА повредили квартиры и машины в Краснодаре

Илья Питалев/РИА Новости

В Прикубанском округе Краснодара обломки беспилотника упали во дворе многоэтажной застройки, написал в Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Он уточнил, что части дрона повредили стекла квартир в двух корпусах и припаркованные машины. По предварительной информации, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Чиновник призвал горожан не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения и звонить по номеру 112.

До этого другой кубанский город тоже атаковали дроны. В 23:31 18 марта власти предупредили жителей Новороссийска о сигнале «Внимание всем!», вскоре в городе сработали системы ПВО (противовоздушной обороны). Мэр призвал горожан сохранять спокойствие и следить за официальной информацией властей в соцсетях и по радио, а также напомнил, что работу сил ПВО и спецслужб снимать запрещено. На этом фоне аэропорт Геленджика из соображений безопасности приостановил полеты.

