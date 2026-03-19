СМИ предположили возможную вспышку ярости у Зеленского

Politico: вето Венгрии на саммите Евросоюза может повергнуть Зеленского в ярость

Президент Украины Владимир Зеленский впадет в ярость, если на предстоящем 19 марта саммите Евросоюза Будапешт не снимет вето на выделение Киеву €90 млрд. Об этом сообщает издание Politico.

В статье отмечается, что от предоставления этих денег будет зависеть способность Украины продолжать боевые действия. Поэтому предстоящий саммит ЕС станет практически полем битвы, на котором будет полномасштабно испытываться прочность объединения и решаться вопрос финансового выживания Киева.

По мнению одного из дипломатов, если на саммите из-за позиции Венгрии так и не удастся выделить кредит Украине, то Зеленский «наверняка придет в ярость».

18 марта сообщалось, что в Европейском союзе нет ясности по согласованию кредита Украине на €90 млрд.

10 марта еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз так или иначе предоставит Украине €90 млрд, несмотря на вето со стороны Венгрии.

Ранее Словакия заявила о готовности совместно с Венгрией блокировать кредит ЕС для Украины до восстановления транзита нефти по «Дружбе».