Пушков: поведение США — проклятие глобальной сверхдержавы
Поведение США является проклятием глобальной сверхдержавы, Вашингтон реагирует на «важные», которые на самом деле таковыми не являются. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, в свое время Британская империя реагировала аналогично, что привело ее к перенапряжению сил, а в дальнейшем — к закату.

Пушков считает, что Вашингтон мог бы перестраивать свою экономику и соревноваться с Китаем, но вместо этого «снова завяз на Ближнем Востоке, и тратит по $1–1,5 млрд в день, чтобы «разрушить еще одну страну».

До этого сообщалось, что Белый дом при помощи выговоров и прямых угроз усиливает давление на журналистов, чтобы те освещали войну на Ближнем Востоке так, как хочет американская администрация.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее сообщалось, что в США опасаются мести со стороны Ирана за Хаменеи.

 
