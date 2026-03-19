Россияне с импортными смартфонами могут остаться без 5G-сетей

Подключение импортных смартфонов к 5G-сетям в России из соображений безопасности постепенно будет возможно только через отечественные криптоалгоритмы, которые не поддерживают зарубежные производители, пишут «Известия».

В проекте приказа Минцифры говорится, что до 2032 года гаджеты смогут работать с использованием европейского алгоритма шифрования SNOW, американского AES и китайского ZUC, потом придется перейти на отечественный NEA 7 («Кузнечик»).

«Позиция ведомства... изменилась — более ранняя версия проекта требований ... допускала использование иностранных алгоритмов без ограничения сроков», — отмечает газета.

По мнению экспертов, применение исключительно отечественных алгоритмов сделает почти невозможным внедрение сети пятого поколения. Убедить зарубежных производителей поддерживать российские решения без формального закрепления в международных стандартах тоже вряд ли получится.

Согласно статье, в РФ пока нет достаточного количества базовых станций для 5G-сетей, неизвестно и о разработке чипсетов для смартфонов с такими сетями. На этом фоне в Минцифры заявили, что запуск 5G в России, который намечен на 2026 год, сначала будет допускать использование иностранных алгоритмов, потом приоритетом станут отечественные.

Замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин счел инициативу ведомства правильной, но призвал позаботиться о возможности подключения иностранных устройств в российским 5G-сетям. Для этого придется вступать в прямые переговоры с зарубежными вендорами, чтобы их устройства поддерживали российскую криптографию.

До этого стало известно, что этой весной пройдут испытания российского аналога Starlink— прототипа стратосферного беспилотника «Аргус», который будет вести разведку и раздавать высокоскоростной интернет. Летные испытания дрона нужны для проверки аэродинамической компоновки и других инженерных решений.

Ранее клон невышедшего Galaxy S26 Ultra начал продаваться за $72.