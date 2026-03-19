Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россияне с импортными смартфонами могут остаться без 5G-сетей

Arnd Wiegmann/Reuters

Подключение импортных смартфонов к 5G-сетям в России из соображений безопасности постепенно будет возможно только через отечественные криптоалгоритмы, которые не поддерживают зарубежные производители, пишут «Известия».

В проекте приказа Минцифры говорится, что до 2032 года гаджеты смогут работать с использованием европейского алгоритма шифрования SNOW, американского AES и китайского ZUC, потом придется перейти на отечественный NEA 7 («Кузнечик»).

«Позиция ведомства... изменилась — более ранняя версия проекта требований ... допускала использование иностранных алгоритмов без ограничения сроков», — отмечает газета.

По мнению экспертов, применение исключительно отечественных алгоритмов сделает почти невозможным внедрение сети пятого поколения. Убедить зарубежных производителей поддерживать российские решения без формального закрепления в международных стандартах тоже вряд ли получится.

Согласно статье, в РФ пока нет достаточного количества базовых станций для 5G-сетей, неизвестно и о разработке чипсетов для смартфонов с такими сетями. На этом фоне в Минцифры заявили, что запуск 5G в России, который намечен на 2026 год, сначала будет допускать использование иностранных алгоритмов, потом приоритетом станут отечественные.

Замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин счел инициативу ведомства правильной, но призвал позаботиться о возможности подключения иностранных устройств в российским 5G-сетям. Для этого придется вступать в прямые переговоры с зарубежными вендорами, чтобы их устройства поддерживали российскую криптографию.

До этого стало известно, что этой весной пройдут испытания российского аналога Starlink— прототипа стратосферного беспилотника «Аргус», который будет вести разведку и раздавать высокоскоростной интернет. Летные испытания дрона нужны для проверки аэродинамической компоновки и других инженерных решений.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!