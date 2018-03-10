Путин ответил на вопрос о возможных изменениях в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен вносить изменения в Конституцию страны. Об этом он сказал в интервью NBC News, передает РИА «Новости».

Журналистка телеканала Миган Келли спросила Путина о возможных изменениях в сроках президентских полномочий.

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«Мне кажется, я уже говорил вам, что никогда не менял Конституцию. У меня и сегодня нет таких планов», — ответил Путин.

В интервью NBC Путин также объяснил, почему у него нет страницы в твиттере и что такое сила.