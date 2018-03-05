МИД России: США и Британия расписались в нежелании выполнять резолюцию СБ ООН

В МИД России заявили, что резолюция Совета ООН по правам человека об ухудшении положения в сирийской Восточной Гуте не имеет ничего общего с реальной заботой о правах человека и гуманитарных нуждах населения региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что доказательством этого является то, что Великобритании и США отказались принять предложенные Россией и другими государствами поправки, направленные на осуждение терроризма в Сирии, обстрелов боевиками мирных кварталов Дамаска, а также содержащие призыв к незаконным вооруженным формированиям не препятствовать выходу из Восточной Гуты мирных жителей через гуманитарные коридоры.

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«Тем самым представители США и Великобритании фактически расписались в собственном нежелании выполнять требования резолюции Совета Безопасности ООН 2401 и, по сути, подтвердили свою поддержку засевших в Восточной Гуте боевиков», — говорится в заявлении ведомства.

В российском МИДе снова обратили внимание на «двойные стандарты» ряда стран, которые отказались осудить терроризм в Сирии.

«Особо возмущает тот факт, что в день голосования боевики фактически выторговывали условия, при выполнении которых они готовы были отпустить мирных жителей, находящихся у них в заложниках», — уточнили в МИДе.

Ранее в Минобороны России отреагировали на обвинения Белого дома в невыполнении резолюции СБ ООН 2401 по Сирии и заявили, что положения документа не выполняются американской стороной.