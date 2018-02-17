В НАТО назвали причину, по которой Украину не берут в альянс

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер объяснила, почему Украина не может вступить в альянс. Об этом пишет «Европейская правда».

По ее словам, в настоящее время вступить в НАТО стремятся Босния и Герцеговина, Македония, Грузия и Украина. Гетемюллер отметила, что с момента саммита в Бухаресте, на котором Киев получил отказ в предоставлении Плана действий относительно членства, прошло уже десять лет. В то же время в НАТО решили, что Украина когда-нибудь станет членом альянса.

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«Все эти четыре страны имеют интерес касательно НАТО, но Украина — единственная, которая не заявила как о части национальной политики, что она стремится к получению Плана действий относительно членства, а именно это является путем к членству в НАТО», — сказала Гетемюллер.

Ранее бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко рассказал, почему страна еще не вступила в НАТО.