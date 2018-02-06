Президент Польши решил передать закон о Холокосте в Конституционный суд

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к Холокосту, но затем передаст его на рассмотрение в Конституционный суд, передает РИА «Новости».

О своем решении Дуда сообщил во вторник в специальном заявлении.

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Сенат Польши в конце января принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Закон вступает в силу после подписания президентом.

Ранее в Раде польский закон о «бандеровской идеологии» назвали ударом в спину.