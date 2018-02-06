Посол России рассказал об ухудшении ситуации в КНДР из-за санкций ООН

Гуманитарная ситуация в Северной Корее ухудшается из-за введенных санкций ООН, передает РИА «Новости».

Об этом заявил посол России в КНДР Александр Мацегора.

«Гуманитарная ситуация ухудшается по нескольким аспектам. Сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, страдающему северокорейскому населению. Это тоже одна из целей моего приезда сюда», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США, несмотря на жесткую критику в адрес КНДР, продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Северной Кореи по каналам ООН.