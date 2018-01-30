Спецпредставитель президента рассказал о попытке делегатов сорвать конгресс по Сирии

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что одна из оппозиционных делегаций, приехавших в Сочи на конгресс национального диалога Сирии, попыталась сорвать переговоры.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, вы, наверно, уже знаете об этом, что довольно большая делегация — более 80 человек, которая приехала из Анкары, — сегодня была явно настроена деструктивно, вела себя очень агрессивно», — рассказал Лаврентьев на итоговой пресс-конференции.

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По его словам, целью ее прибытия было не участие в диалоге, а внесение дальнейшего раскола и препятствование деятельности этого конгресса.

Дипломат отметил, что, к счастью, им это не удалось.

Ранее сообщалось, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову пришлось несколько раз просить успокоиться участников конгресса сирийского национального диалога в Сочи.