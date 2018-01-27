МИД Украины прокомментировал запрет пропаганды «бандеровской идеологии» в Польше

МИД Украины выразил обеспокоенность тем, что польский Сейм принял закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии». Об этом говорится на сайте ведомства.

«Досадно, что украинская тематика в который раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться», — говорится в сообщении.

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Также в ведомстве добавили, что «чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как «преступных националистов» и «коллаборационистов третьего рейха».

Как сообщалось, принятый в Польше закон предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов и публичное одобрение бандеровской идеологии.

В документе эти преступления определяются как «действия, совершенные украинскими националистами в 1925–1950 годах, заключающиеся в применении силы, террора или других форм нарушения прав человека против <…> народа, в частности народа польского».