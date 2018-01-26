Польша приняла закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии»

Сейм Польши принял поправку к закону об Институте национальной памяти, предполагающую уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, передает РИА «Новости».

За принятие законопроекта проголосовали 279 из 414 депутатов. Документ предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов и публичное одобрение бандеровской идеологии.

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Закон определяет данные преступления как «действия, совершенные украинскими националистами в 1925–1950 годах, заключающиеся в применении силы, террора или других форм нарушения прав человека против <…> народа, в частности народа польского».

Кроме того, преступлением назван геноцид евреев и поляков на территории Волыни.