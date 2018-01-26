Хантсман призвал США и Россию приложить больше усилий для улучшения отношений

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон и Москва должны приложить больше усилий для улучшения отношений. Об этом он написал в статье The Moscow Times.

«Думая о первых трех месяцах, что я провел в России в качестве посла Соединенных Штатов Америки, и смотря на перспективы, которые может принести нам 2018 год, я остаюсь уверен, что мы не только можем улучшить российско-американские отношения, но мы обязаны сделать это», — заявил Хантсман.

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По его словам, « есть прогресс, но мы можем сделать значительно больше, засучив рукава в поисках конструктивного пути продвижения вперед».

«Мы все знаем, что этот путь будет сложным и что проблемы, вставшие между двумя нашими странами, очень сложны. Но для лучшего будущего народов Америки и России, для всего мира, мы должны начать поиск решения общих проблем, с которыми мы все сталкиваемся. Как мы можем это сделать? Я думаю, что в конечном итоге все сводится к двум вещам: доверию и результатам», — отметил Хантсман.

Ранее президент США Дональд Трамп, прибывший в Конгресс-центр в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, заявил, что настроен на диалог с Россией.