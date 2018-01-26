Нетаньяху обсудит с Путиным ближневосточное урегулирование

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует 29 января обсудить с президентом России Владимиром Путиным проблемы региона и ближневосточное урегулирование, передает РИА «Новости».

«Регион, а также ближневосточное урегулирование», — сказал он, отвечая на вопрос, какое основные темы он намерен обсудить с Путиным в Москве.

Встреча Путина и Нетаньяху запланирована на 29 января, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.