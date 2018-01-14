В Совфеде раскрыли смысл слова «угроза» в ядерной доктрине США

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев ответил на критику в адрес России, которая содержится в ядерной доктрине США, передает РИА «Новости».

«Совсем недавно в американской стратегии национальной безопасности Россия и Китай были обозначены как главные угрозы для США… Мы прекрасно понимаем, что «угроза» в американской трактовке — не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает претензии США на мировую гегемонию», — сказал Бондарев.

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Он также подчеркнул, что США «пытаются валить с больной головы на здоровую, приписывая нам то, в чем обвиняют их самих», отметив, что Россия и СССР не применяли ядерного оружия, в то время как власти США упоминают о «превентивном ядерном ударе» «в отношении то одного, то другого государства».

Ранее в Госдуме прокомментировали сообщения о планах США по увеличению количества ядерного оружия.