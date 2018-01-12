СМИ: власти Гаити вызвали представителя США после слов Трампа о «вонючих дырах»

Корреспондент телеканала NBC News Йамише Алкиндор заявила в своем твиттере, что власти Гаити вызвали представителя США после слов президента страны Дональда Трампа о «вонючих дырах», из которых иммигранты приезжают в штаты.

«Посол Гаити в США Пол Алтидор сказал мне, что правительство Гаити официально вызвало представителя США для объяснения заявлений Трампа», — написала Алкиндор.

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По словам посла, Гаити решительно осудило высказывание Трампа, назвав его «основанным на стереотипах».

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с конгрессменами Трамп заявил о нежелании принимать в США иммигрантов из Гаити и других «вонючих дыр».