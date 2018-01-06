В Саудовской Аравии 11 принцев задержаны за протесты в королевском дворце

В связи с протестами в королевском дворце Саудовской Аравии задержаны 11 принцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на саудовскую интернет-газету «Сабк».

По данным издания, протестующие члены монаршей семьи потребовали отменить приказ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, согласно которому прекращается оплата счетов принцев за воду и электричество. Принцы заявили, что хотели получить и денежную компенсацию за казнь их двоюродного брата, обвиненного в убийстве, совершенном три года назад.

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Королевская гвардия арестовала протестующих после того, как они отказались покинуть дворец. Принцы содержатся под стражей в тюрьме «Эль-Хайр» в ожидании суда.

Ранее в Саудовской Аравии освободили 23 человека из около 200 задержанных членов высшего руководства страны и крупных бизнесменов, обвиненных в коррупции.