Собчак рассказала о планах на Новый год

Телеведущая и кандидат на выборах президента России Ксения Собчак поделилась своими планами на Новый год. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Я буду отмечать Новый год дома с семьей. В новогоднюю ночь, может быть, мы куда-то выедем после двенадцати — это мы с мужем еще не решили. Но сам праздник отметим дома с семьей: с мамой, с детьми», — сказала Собчак.

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По ее словам, в новогодние праздники у нее продолжится тур по России.

«Сейчас я нахожусь в Казани и у меня запланирован еще ряд поездок. Сразу после Нового года я поеду в Саратов, Самару и еще ряд городов. Так что у меня праздника в этом году не будет — у меня в разгаре кампания президентская», — добавила Собчак.

Ранее ЦИК одобрил участие Собчак в президентских выборах.