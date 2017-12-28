На встрече депутатов из Киевской области внезапно заиграл гимн России

В время сессии Ирпенского городского совета Киевской области внезапно заиграл гимн России. Об этом в своем фейсбуке рассказал председатель Ирпеня Владимир Карплюк.

«Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета гимн Украины был прерван вставкой из гимна России. Оппоненты городской власти подменили флешку с гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете», — написал Карплюк.

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По его словам, в итоге «депутатское большинство после этого спело гимн Украины без музыкального сопровождения». Глава Ирпеня добавил, что депутаты обратились в СБУ.

«Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом «активист», — написал Карплюк.

Ранее президент Украины Петр Порошенко по ошибке рассказал о подлости «украинского режима».