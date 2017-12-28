Глава Крыма ответил на слухи о своей отставке

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слухи о своей отставке, подчеркнув, что оценку его деятельности могут дать только президент России и жители полуострова, передает РИА «Новости».

«Эти слухи — нормальное явление. Я вообще на это не обращаю внимания. Оценку мне может дать президент или крымчане… Начиная еще со всех королевских дворов, самые популярные темы для обсуждения были: отставка, кого будут судить, кого повесят, кого казнят», — сказал Аксенов.

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Также глава Крыма отметил, что есть и те, кто с нетерпением ждет, когда он оставит свой пост.

«Буду честно выполнять свои обязанности до момента принятия решения руководством страны. На слухи не отвлекаюсь. Меня мало волнует эта ситуация», — заключил Аксенов.

Ранее Сергей Аксенов рассказал, что его держит на посту главы Крыма.