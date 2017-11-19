Алиев обсудил с Лавровым нагорно-карабахский конфликт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым урегулирование конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

«Сегодня поговорим о вопросах, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан крайне заинтересован в скорейшем урегулировании этого вопроса», — заявил он.

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Он также назвал встречу с главой МИД России возможностью обсудить вопросы развития отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что Алиеву передали «теплые приветы» от Путина.