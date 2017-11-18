Песков рассказал о трудностях обмена пленными между ДНР, ЛНР и Украиной

Киеву и самопровозглашенным ДНР и ЛНР еще предстоит согласовать все детали по поводу предстоящего обмена пленными, поскольку ситуация непростая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«В любом случае лидеры этих непризнанных республик, согласившись с инициативой, они отметили, что еще предстоит согласовать все детали освобождения с Киевом. А здесь ситуация очень непростая», — сказал он.

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По его словам, в данной ситуации возникает много различных проблем.

«Потому что Киев многих удерживаемых лиц удерживает в статусе особо тяжких преступлений, что по законам Украины не подлежит амнистии. Они подводят под эту категорию самых разных лиц. Поэтому здесь проблем очень много», — пояснил Песков.

15 ноября российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главами ЛНР и ДНР, в ходе которого обсуждался обмен пленными между республиками и Киевом.