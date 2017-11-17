СМИ: Пучдемону предложили выбор между одиночной и общей камерой в случае экстрадиции

Экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону в случае экстрадиции из Брюсселя в Испанию можно будет выбрать между одиночной и общей камерой. Об этом сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на ответ МВД Испании бельгийской прокуратуре.

Прокуратура Бельгии в своем запросе поинтересовалась вопросами изоляции, гигиены, возможности посещений членами семьи и питания Пучдемона в случае экстрадиции. МВД Испании направило в Брюссель 15-страничный документ.

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В документе, в частности, отмечается, что экс-главу женералитата направят в тюрьму «Эстревера», где в настоящее время находятся под арестом другие каталонские политики. Он будет постоянно находиться под наблюдением, чтобы избежать агрессии со стороны других заключенных. Тем не менее, Пучдемон сможет выбрать, будет он жить в одиночной камере или в общей вместе со своими соратниками.

Ранее Карлес Пучдемон рассказал, как принял решение провести референдум о независимости Каталонии.