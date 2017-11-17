СБ ООН не принял российский проект резолюции по продлению мандата СМР

Российский проект резолюции по продлению мандата совместного механизма расследования (СМР) химатак в Сирии не набрал достаточного числа голосов, сообщает «Интерфакс».

«Результаты голосования следующие: четыре «за», семь «против», еще четыре воздержались. Проект резолюции не принимается, не получив требуемого большинства голосов», — заявил председатель Совета Безопасности ООН.

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За принятие документа проголосовали Россия и Китай, совместно разработавшие проект резолюции, Боливия, которая предложила СБ вернуть проект на рассмотрение, а также Казахстан. Против были США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай.

Ранее сообщалось, что Россия вновь вынесла проект резолюции на рассмотрение.