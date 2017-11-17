Россия вернула на голосование СБ ООН свой проект резолюции по мандату СМР

Россия вновь вынесла на голосование Совета Безопасности (СБ) ООН свой проект резолюции по продлению мандата совместного механизма расследования (СМР) химатак в Сирии, проводимого миссией ООН-ОЗХО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление постпреда России при Организации Василия Небензи.

«Я хотел бы поддержать предложение моего боливийского коллеги вновь внести резолюцию… стать ко-спонсором этой резолюции и предложить поставить ее на голосование сегодня», — сказал постпред.

Реклама

Ранее сообщалось, что Боливия предложила СБ вернуть на рассмотрение проект резолюции, предложенный Россией.

Также ранее сообщалось, что Россия заблокировала проект резолюции США, до этого отозвав собственный проект. Постпред США при ООН Никки Хейли обвинила российскую сторону в «убийстве» СМР.