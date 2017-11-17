Боливия вступилась за российский проект резолюции о миссии ООН-ОЗХО в Сирии

Боливия попросила Совет Безопасности (СБ) ООН вернуть на рассмотрение российский проект резолюции о продлении мандата миссии ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР), об этом сообщает РИА «Новости».

«Моя делегация запрашивает у председателя вынести на голосование проект резолюции в соответствии с правилом 35 временных правил процедуры СБ», — заявил постпред Боливии при ООН Саша Йоренти.

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Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия был создан в 2015 году единогласным решением СБ. В 2016 году мандат СМР был продлен на год. Срок его действия истекает 17 ноября. Россия наложила вето на проект резолюции США по продлению мандата СМР, перед этим отозвав свой проект резолюции.

Ранее сообщалось, что постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в «убийстве» расследования химатак в Сирии в связи с блокировкой резолюции.