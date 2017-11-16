Посольство России запросило материалы о якобы вмешательстве в референдум по Brexit
Посольство России в Великобритании запросило материалы о якобы вмешательстве Москвы в референдум по выходу Британии из ЕС, передает РИА «Новости».
С данной просьбой дипмиссия обратилась в университеты Великобритании и США, на чьи исследования ссылаются британские СМИ.
«К сожалению, британская пресса практически всегда ссылается на неопубликованные документы и другие источники закрытого характера. Поскольку в последних из них, касающихся российско-британских отношений, делаются ложные обвинения в наш адрес, мы обратились в соответствующие университеты — Эдинбурга и Суонси в Великобритании и Беркли в США - с просьбой направить нам исходные материалы», — сообщили в посольстве.
Отмечается, что российские специалисты должны иметь возможность «ознакомиться с их методологией и проверить их выводы».
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о начале расследования вмешательства Кремля в исход референдума по Brexit — якобы на текущий момент были обнаружены доказательства причастности пророссийских агентов к распространению дезинформации среди британского общества.
Изучением этого вопроса займется специальный комитет по разведке и безопасности.