Посольство России запросило материалы о якобы вмешательстве в референдум по Brexit

Посольство России в Великобритании запросило материалы о якобы вмешательстве Москвы в референдум по выходу Британии из ЕС, передает РИА «Новости».

С данной просьбой дипмиссия обратилась в университеты Великобритании и США, на чьи исследования ссылаются британские СМИ.

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«К сожалению, британская пресса практически всегда ссылается на неопубликованные документы и другие источники закрытого характера. Поскольку в последних из них, касающихся российско-британских отношений, делаются ложные обвинения в наш адрес, мы обратились в соответствующие университеты — Эдинбурга и Суонси в Великобритании и Беркли в США - с просьбой направить нам исходные материалы», — сообщили в посольстве.

Отмечается, что российские специалисты должны иметь возможность «ознакомиться с их методологией и проверить их выводы».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о начале расследования вмешательства Кремля в исход референдума по Brexit — якобы на текущий момент были обнаружены доказательства причастности пророссийских агентов к распространению дезинформации среди британского общества.

Изучением этого вопроса займется специальный комитет по разведке и безопасности.