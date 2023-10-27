«Расширение масштаба» наземных маневров. Что происходит в Газе

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Советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил в интервью Fox News, что Газа «будет совсем другой» после войны.
Всемирная организация здравоохранения потеряла связь со своими сотрудниками и медицинскими учреждениями в Газе.
Советник Биньямина Нетаньяху Марк Регев: «ХАМАС почувствует наш гнев сегодня вечером, месть начнется сегодня вечером»
Военное крыло организации ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» заявило, что противостоит наземному вторжению ЦАХАЛ. В заявлении говорится, что «жестокие столкновения» происходят возле Бейт-Хануна в северной части сектора Газа и Бурейджа в центре.
Тысячи протестующих палестинцев вышли на улицы в Рамалле, Наблусе и других городах Западного берега в знак солидарности с жителями Газы, сообщило Times of Israel.
Администрация президента США Джо Байдена убеждает Израиль отказаться от наземной операции в пользу точечных ударов по объектам и инфраструктуре ХАМАС, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
Саудовская Аравия предупредила США, что наземная операция Израиля в Газе будет иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока, сообщила газета New York Times.
ХАМАС сообщил о готовности к наземной операции Израиля. «Если [премьер Израиля] Нетаньяху решит войти в Газу сегодня вечером, сопротивление будет готово», — говорится в заявлении организации.
Действия Израиля в Газе являются «ограниченным наземным вторжением», — заявил неназванный чиновник США в разговоре с ABC.
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
Внесенная Канадой поправка с осуждением ХАМАС не принята.
Расширение операции в Газе не является официальным наземным вторжением, заявил представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер в интервью ABC.
Военное крыло ХАМАС заявило, что отражает израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа.
Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что Израиль «только что начал наземную операцию в секторе Газа». По его словам, «результатом станет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы вперед».
Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США ведут «активные переговоры» с Израилем о гуманитарной паузе в боевых действиях ради освобождения заложников. Комментировать расширение наземных маневров он отказался.
Телеканал Sky News Arabia сообщил, что танки ЦАХАЛ движутся вдоль границы Газы в районе города Бейт-Ханун, на северной границе анклава слышны звуки вооруженных столкновений.
ХАМАС заявил, что Израиль атаковал Газу «с суши, моря и воздуха». Радикальная организация потребовала от международного сообщества «принять немедленные меры» и призвала палестинцев «мобилизоваться» в поддержку сектора.