«Расширение масштаба» наземных маневров. Что происходит в Газе

Израиль объявил о «расширении масштаба» наземных действий в секторе Газа. ХАМАС заявил, что анклав атакован «с суши, моря и воздуха» и призвал международное сообщество к немедленным мерам. Канал Sky News Arabia сообщил о движении танков ЦАХАЛ к границе. Газа осталась без связи и интернета. Представитель израильской армии заявил, что происходящее не является официальным наземным вторжением. «Газета.Ru» вела хронику событий.