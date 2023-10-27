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Политика

«Расширение масштаба» наземных маневров. Что происходит в Газе

Израиль объявил о расширении масштаба наземных действий в Газе — онлайн

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Взрывы от авиаудуаров Израиля на севере сектора Газа, 27 октября 2023 года

Взрывы от авиаудуаров Израиля на севере сектора Газа, 27 октября 2023 года

Abed Khaled/AP
Израиль объявил о «расширении масштаба» наземных действий в секторе Газа. ХАМАС заявил, что анклав атакован «с суши, моря и воздуха» и призвал международное сообщество к немедленным мерам. Канал Sky News Arabia сообщил о движении танков ЦАХАЛ к границе. Газа осталась без связи и интернета. Представитель израильской армии заявил, что происходящее не является официальным наземным вторжением. «Газета.Ru» вела хронику событий.
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На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшнюю онлайн-трансляцию. Следите за новостями в нашей ленте.

23.53

ХАМАС потребовал немедленного выполнения принятой резолюции ООН, призывающей к перемирию.

23.39

Советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил в интервью Fox News, что Газа «будет совсем другой» после войны.

23.35

Всемирная организация здравоохранения потеряла связь со своими сотрудниками и медицинскими учреждениями в Газе.

23.31

Советник Биньямина Нетаньяху Марк Регев: «ХАМАС почувствует наш гнев сегодня вечером, месть начнется сегодня вечером»

23.25

Военное крыло организации ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» заявило, что противостоит наземному вторжению ЦАХАЛ. В заявлении говорится, что «жестокие столкновения» происходят возле Бейт-Хануна в северной части сектора Газа и Бурейджа в центре.

23.19

Тысячи протестующих палестинцев вышли на улицы в Рамалле, Наблусе и других городах Западного берега в знак солидарности с жителями Газы, сообщило Times of Israel.

23.05

Администрация президента США Джо Байдена убеждает Израиль отказаться от наземной операции в пользу точечных ударов по объектам и инфраструктуре ХАМАС, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

23.00

Саудовская Аравия предупредила США, что наземная операция Израиля в Газе будет иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока, сообщила газета New York Times.

22.59

ХАМАС сообщил о готовности к наземной операции Израиля. «Если [премьер Израиля] Нетаньяху решит войти в Газу сегодня вечером, сопротивление будет готово», — говорится в заявлении организации.

22.57

Действия Израиля в Газе являются «ограниченным наземным вторжением», — заявил неназванный чиновник США в разговоре с ABC.

22.53

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Внесенная Канадой поправка с осуждением ХАМАС не принята.

22.50

Расширение операции в Газе не является официальным наземным вторжением, заявил представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер в интервью ABC.

22.36

Военное крыло ХАМАС заявило, что отражает израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа.

22.35

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что Израиль «только что начал наземную операцию в секторе Газа». По его словам, «результатом станет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы вперед».

22.34

Мобильная связь и интернет отключены в секторе Газа.

22.33

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США ведут «активные переговоры» с Израилем о гуманитарной паузе в боевых действиях ради освобождения заложников. Комментировать расширение наземных маневров он отказался.

22.32

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что танки ЦАХАЛ движутся вдоль границы Газы в районе города Бейт-Ханун, на северной границе анклава слышны звуки вооруженных столкновений.

22.31

ХАМАС заявил, что Израиль атаковал Газу «с суши, моря и воздуха». Радикальная организация потребовала от международного сообщества «принять немедленные меры» и призвала палестинцев «мобилизоваться» в поддержку сектора.

22.30

Армия обороны Израиля объявила о «расширении масштаба» действий сухопутных войск в секторе Газа и увеличении количествоа ударов ВВС по территории анклава.

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