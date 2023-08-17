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Политика

В Зеленогорске предотвращен подрыв станций связи. Военная операция на Украине, день 540-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 540-й день

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Учебные маневры добровольцев на полигоне в ДНР

Учебные маневры добровольцев на полигоне в ДНР

Сергей Аверин/РИА Новости
Группировка ВС РФ «Запад» объявила об отражении пяти атак и взятии под контроль двух опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении. Ростовские власти опровергли сообщения о диверсии в Зернограде. ФСБ задержала в Красноярском крае подозреваемых в попытке подрыва станций связи в закрытом городе Зеленогорск. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09.30

Гражданин Украины, проживающий на территории ЛНР, задержан по подозрению в передаче данных о местах дислокации военных и техники иностранным спецслужбам, сообщило республиканское управление ФСБ России.

09.12

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ операторами FPV дронов.

09.00

Киев на фоне ударов по объектам расположения украинских ВВС, с которых осуществлялись запуски британских ракет Storm Shadow и французских Scalp, спешно передислоцирует с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

08.40

Сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу пресекли в Херсонской области деятельность украинца, подозреваемого в шпионаже.

«Уголовное дело возбуждено следственным подразделением УФСБ России по Восточному военному округу. Гражданин Украины задержан в уголовно-процессуальном порядке, в отношении него проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия», — рассказали пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

08.30

❗️ В Красноярском крае задержали двух человек, которые, по версии следствия, планировали подрыв базовых станций связи в закрытом городе Зеленогорске, чтобы препятствовать рассылке повесток о призыве на военную службу через «Госуслуги».

«Два сторонника идеологии запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР», планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком» в городе Зеленогорске», — сообщили в региональном УФСБ.

08.25

Власти Ростовской назвали недостоверной информацию о диверсии на водоводе в Зернограде, опубликованную ранее в Telegram-канале главы города Ирины Полищук.

В Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона заявили, что произошел прорыв трубы между насосными станциями, подача воды в город не прекращалась, при проведении ремонтных работ снижали давление на одной из насосных станций. В настоящее время авария устранена.

08.20

Глава пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Ярослав Якимкин сообщил ТАСС об отражении пяти атак и овладении двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами и двумя наблюдательными постами, разгромив до двух взводов пехоты в районе Ольшана», — сказал он.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 540-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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