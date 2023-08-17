В Зеленогорске предотвращен подрыв станций связи. Военная операция на Украине, день 540-й

08.30

❗️ В Красноярском крае задержали двух человек, которые, по версии следствия, планировали подрыв базовых станций связи в закрытом городе Зеленогорске, чтобы препятствовать рассылке повесток о призыве на военную службу через «Госуслуги».

«Два сторонника идеологии запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР», планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком» в городе Зеленогорске», — сообщили в региональном УФСБ.