Гражданин Украины, проживающий на территории ЛНР, задержан по подозрению в передаче данных о местах дислокации военных и техники иностранным спецслужбам, сообщило республиканское управление ФСБ России.
Киев на фоне ударов по объектам расположения украинских ВВС, с которых осуществлялись запуски британских ракет Storm Shadow и французских Scalp, спешно передислоцирует с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу пресекли в Херсонской области деятельность украинца, подозреваемого в шпионаже.
«Уголовное дело возбуждено следственным подразделением УФСБ России по Восточному военному округу. Гражданин Украины задержан в уголовно-процессуальном порядке, в отношении него проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия», — рассказали пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.
❗️ В Красноярском крае задержали двух человек, которые, по версии следствия, планировали подрыв базовых станций связи в закрытом городе Зеленогорске, чтобы препятствовать рассылке повесток о призыве на военную службу через «Госуслуги».
«Два сторонника идеологии запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР», планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком» в городе Зеленогорске», — сообщили в региональном УФСБ.
Власти Ростовской назвали недостоверной информацию о диверсии на водоводе в Зернограде, опубликованную ранее в Telegram-канале главы города Ирины Полищук.
В Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона заявили, что произошел прорыв трубы между насосными станциями, подача воды в город не прекращалась, при проведении ремонтных работ снижали давление на одной из насосных станций. В настоящее время авария устранена.
Глава пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Ярослав Якимкин сообщил ТАСС об отражении пяти атак и овладении двумя опорными пунктами Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.
«В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами и двумя наблюдательными постами, разгромив до двух взводов пехоты в районе Ольшана», — сказал он.