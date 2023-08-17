«Бригада «Азов»* восстановилась». Отпущенные из плена националисты снова отправились на фронт

Бойцы «Азова» вернулись в зону боевых действий и выполняют задачи на Краснолиманском направлении, заявили в Главном управлении нацгвардии Украины. «Азовцы», находившиеся в Турции в соответствии с международным соглашением, прилетели на родину 8 июля, одним бортом с президентом Владимиром Зеленским. В тот же день они пообещали «проявить себя в бою». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вернувшиеся из Турции командиры батальона «Азов» (организация запрещена в России) снова принимают участие в боевых действиях, заявил врио директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович.

«Бригада специального назначения «Азов» восстановилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества», — сказал Уршалович на брифинге в Military Media Center, который координирует украинское Минобороны.

Пару недель назад командир Нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что «азовцы» могут вернуться в зону боевых действий в течение месяца.

«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные. <..> Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те — нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет», — заявил командующий Нацгвардией «Украинской правде».

По словам Пивненко, на фронт должен был попасть в том числе и командир «Азова» Денис Прокопенко.

Возвращение «азовцев»

8 июля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Турцию, а обратно в Киев вернулся уже вместе с главарями «Азова» Денисом Прокопенко, Святославом Паламаром, Сергеем Волынским, Олегом Хоменко и Денисом Шлегой, находившимися на турецкой территории по соглашению с Москвой.

В тот же день во Львове прошел митинг, на котором Прокопенко заявил о намерении «азовцев» вернуться, чтобы продолжать борьбу.

Напомним, в конце апреля 2022 года президент России Владимир Путин назвал штурм «Азовстали» в Мариуполе нецелесообразным и приказал блокировать территорию предприятия. 20 мая все находящиеся на «Азовстали» сдались — всего 2439 человек.

«Турция не нейтральна»

В Москве после возвращения «азовцев» на Украину заявили, что расценивают возвращение из Турции командиров «Азова» как нарушение условий договоренностей. Причем договор нарушили две страны — и Украина, и Турция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков отметил, что Турция имеет абсолютное право развивать отношения с Украиной, но Россия надеется, что они не будут направлены против Москвы.

Глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев высказал мнение, что передача турецкими властями Украине командиров нацбатальона говорит о том, что Турция превращается из нейтральной в недружественную России страну.

«Турецкие власти выдали Киеву главарей террористической организации «Азов», которые должны были пребывать фактически под домашним арестом в Турции до окончания СВО (это было краеугольной договоренностью в рамках обмена пленными между Россией и Украиной). Турция это намеренно игнорировала, к тому же выступила за ускоренное принятие Украины в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на Украине», — отметил сенатор.

По его мнению, основанием для такого шага стали «давление со стороны альянса», а также фактическое прекращение зерновой сделки. Тем не менее Анкара должна была «сохранить свое лицо», резюмировал Бондарев.