Двое «Граждан СССР» попытались взорвать вышки связи. Так они надеялись сорвать мобилизацию

В Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали сторонников идеологии запрещенной в РФ экстремистской организации «Граждане СССР»*.Они хотели подорвать станции связи в закрытом городе Зеленогорск, чтобы помешать Минобороны РФ рассылать мобилизованным повестки через «Госуслуги». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые намеревались подорвать станции связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск. Об этом проинформировал «Национальный антитеррористический комитет» со ссылкой на пресс-службу ведомства во «ВКонтакте».

Согласно данным в посте, двое жителей Зеленогорска оказались сторонниками идеологии, запрещенной в РФ экстремистской межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»*. Они планировали подорвать станции ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком».

«Мужчины намеревались препятствовать рассылке Министерства обороны РФ посредством интернет-приложения «Госуслуги» повесток о призыве на военную службу граждан России, подпадающих под мобилизацию», – говорится в сообщении.

В региональном управлении ФСБ уточнили, что фигуранты через третье лицо хотели купить тротиловые шашки и взрывное устройство (конденсаторную подрывную машинку КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром). Когда они пришли на встречу с продавцом, при получении взрывчатых веществ их задержали представители силового ведомства.

В отношении мужчин возбуждено три уголовных дела — за покушение на преступление (ч. 3 ст. 30, п «а» УК РФ), террористический акт (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

В настоящее время задержанные находятся в следственном изоляторе.

Кто такие «Граждане СССР»

«Граждане СССР» – неофициальное движение, включающее несколько не связанных между собой объединений, чьи сторонники разделают схожие взгляды. В частности они считают, что Советский Союз продолжает существовать и они живут на временно оккупированной территории СССР, поэтому следуют советским законам. Многие «Граждане СССР» отказывались платить за коммунальные услуги и возвращать кредиты. Кроме того, они за деньги выдавали «советские паспорта» или помогали получить официальные должности в «советских органах власти»

Основателем движения считается Сергей Тараскин. Во время судебного разбирательства в 2010 году мужчина заявил, что СССР продолжает существовать, поэтому юрисдикцию суда и легитимность российского законодательства он не признает. Позднее Тараскин объявил себя временно исполняющим обязанности президента, так как Михаил Горбачев оставил пост.

Свои взгляды Тараскин распространял в интернете. 4 мая 2022 года Зеленоградский районный суд Москвы признал мужчину виновным в создании экстремистской организации «СССР» («Союз славянских сил Руси») и приговорил к восьми годам лишения свободы.

24 августа прошлого года Министерство юстиции внесло «Граждан СССР» в реестр экстремистских организаций. Основанием для этого стало решение Самарского областного суда от 16 июня.

Где еще задерживали «Граждан СССР»

Сторонники движения не раз попадали в поле зрения полиции. Как пишет Ъ», в июле 2023 года в Башкортостане 69-летнего жителя Нуримановского района Анатолия Попова заподозрили в участии в экстремистской организации. По версии следствия, мужчина не вышел из состава межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» и продолжил направлять в почтовые отделения агитационные материалы и размещать в сети пропагандистские выступления о своих действиях в интересах организации. В его отношении было возбуждено уголовное дело, вину он не признал.

В июне сотрудники ФСБ задержали »«Граждан СССР» в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости. В их отношении тоже возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства фигурантов и нашли документы, печати, символику и печатную продукцию «Граждан СССР»*.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация.