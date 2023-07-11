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Политика

Военная операция на Украине. День 503-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 503-й день

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РИА Новости
ФБР сотрудничало с СБУ для блокировки в соцсетях аккаунтов, которые, по мнению Киева, содержали «российскую дезинформацию», говорится в докладе комитета конгресса США. Кадыров заявил о пленении спецназом «Ахмат» пятерых украинских военных у Клещеевки. ВСУ потеряли несколько БМП Bradley при атаке на село в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:51

Экипаж российской боевой машины поддержки танков «Терминатор» Южной группировки ВС РФ ночью выпустил 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой, рассказал РИА Новости командир экипажа.

8:45

С 11 июля начал действовать порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат.

8:40

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска за несколько суток серьезно продвинулись в направлении города Купянска в Харьковской области.

8:35

8:30

ФБР сотрудничало с СБУ для блокировки в соцсетях аккаунтов, которые, по мнению Киева, содержали «российскую дезинформацию», сообщает CNN со ссылкой на отчет Юридического комитета Палаты представителей Конгресса.

При этом, как следует из отчета, украинская спецслужба включила в список аккаунтов к блокировке «даже проверенную русскоязычную учетную запись Госдепартамента США».

8:23

❗️Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве с Россией.

В этом случае можно будет размещать постоянные военные базы у границ с РФ.

8:17

Воздушную тревогу ночью объявляли в Киеве и Киевской области. Она также звучала в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе.

8:12

Прокуратура Иркутской области направила в 1-ый Восточный окружной военный суд уголовное дело в отношении 26-летнего Руслана Зинина. В сентябре 2022 года он устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и тяжело ранил военкома Александра Елисеева.

8:08

Танковый взвод группировки «Восток» отразил пять украинских атак и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

8:04

Спецназ «Ахмат» вместе с другими подразделениями Минобороны России удерживают под контролем село Клещеевка, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он также сообщил, что в этом населенном пункте в плен взяли пятерых украинских военных.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 503-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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