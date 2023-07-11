Военная операция на Украине. День 503-й

Экипаж российской боевой машины поддержки танков «Терминатор» Южной группировки ВС РФ ночью выпустил 400 снарядов по украинским позициям под Авдеевкой, рассказал РИА Новости командир экипажа.
С 11 июля начал действовать порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска за несколько суток серьезно продвинулись в направлении города Купянска в Харьковской области.
ФБР сотрудничало с СБУ для блокировки в соцсетях аккаунтов, которые, по мнению Киева, содержали «российскую дезинформацию», сообщает CNN со ссылкой на отчет Юридического комитета Палаты представителей Конгресса.
При этом, как следует из отчета, украинская спецслужба включила в список аккаунтов к блокировке «даже проверенную русскоязычную учетную запись Госдепартамента США».
❗️Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве с Россией.
В этом случае можно будет размещать постоянные военные базы у границ с РФ.
Воздушную тревогу ночью объявляли в Киеве и Киевской области. Она также звучала в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе.
Прокуратура Иркутской области направила в 1-ый Восточный окружной военный суд уголовное дело в отношении 26-летнего Руслана Зинина. В сентябре 2022 года он устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и тяжело ранил военкома Александра Елисеева.
Танковый взвод группировки «Восток» отразил пять украинских атак и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Спецназ «Ахмат» вместе с другими подразделениями Минобороны России удерживают под контролем село Клещеевка, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он также сообщил, что в этом населенном пункте в плен взяли пятерых украинских военных.