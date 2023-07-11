Военная операция на Украине. День 503-й

8:30

ФБР сотрудничало с СБУ для блокировки в соцсетях аккаунтов, которые, по мнению Киева, содержали «российскую дезинформацию», сообщает CNN со ссылкой на отчет Юридического комитета Палаты представителей Конгресса.

При этом, как следует из отчета, украинская спецслужба включила в список аккаунтов к блокировке «даже проверенную русскоязычную учетную запись Госдепартамента США».