«По пути в Вильнюс, мы получили сигналы». Зеленский не видит у НАТО готовности принять Украину

Отменить для Киева План действий для вступления в НАТО призвал генсек альянса Йенс Столтенберг. Он предложил план из трех пунктов, разработанный специально для Украины, чтобы «сократить процесс» принятия этой страны в организацию. В Кремле заявили, что ускоренное вступление Украины в НАТО представляет большую опасность для евробезопасности. Зеленский возмутился по дороге на саммит НАТО в Вильнюсе, что предложенная формулировка предполагает выполнение плана только для приглашения в альянс, но не членства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предложил отменить для Украины План действий для вступления в альянс. Заменить его он призвал планом по «приближению» Киева к альянсу. Его слова передает РИА Новости.

«Я предложил план из трех пунктов по приближению Украины к НАТО. Это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей через создание Совета НАТО — Украина, а также отмена для Украины необходимости выполнения Плана действий по членству, что позволит ей сократить процесс», — заявил Столтенберг в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

В Кремле считают, что ускоренное вступление Киева в НАТО представляет очень большую опасность для европейской безопасности.

«Потенциально — это очень опасно для европейской безопасности. Действительно, это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать решение, должны себе отдавать в этом отчет», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В МИД РФ указали, что вильнюсский саммит НАТО «провалился еще до своего начала». «Редкий случай: саммит начался, уже провалившись. Повергавшее в шок даже бывалых сателлитов США решение Вашингтона о кассетных боеснарядах, публичное унижение Украины, отсутствие какой-либо стройной концепции происходящего — это саммит в Вильнюсе», — написала Захарова.

Еще по пути на саммит НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский успел отреагировать на заявление Столтенберга. В своем Telegram-канале политик написал, что Киев «ценит безопасность своих союзников», но заслуживает уважения.

«Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины», — заявил он.

По словам Зеленского, отсутствие временных рамок как для приглашения в альянс, так и для вступления в него «беспрецедентно и абсурдно».

«Добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины… Это похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса», — подчеркнул президент Украины.

Он также заявил, что остается возможность «торговаться с Россией членством Украины в НАТО», что должно «мотивировать РФ продолжать свой террор». Зеленский резюмировал, что намерен обсудить этот вопрос на саммите.

Отреагировали на заявление Столтенберга и соседние с Украиной государства. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что прием новых членов в НАТО должен укреплять безопасность альянса, а не разрушать его. Принятие же Украины, находящейся в состоянии военного конфликта с Россией, подорвет безопасность.

Он добавил, что открыто на международной арене данную позицию озвучивает только Венгрия, «но многие государства разделяют эту позицию непублично». Сийярто также надеется, что на саммите НАТО в Вильнюсе организация примет «решения, полные ответственности» — чтобы не дать альянсу оказаться втянутым в войну с Россией.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в свою очередь, что Варшава поддерживает быстрое вступление Украины в НАТО – после завершения конфликта. При этом он подчеркнул, что принятие Киева до прекращения боевых действий с Россией может спровоцировать противостояние НАТО и РФ из-за статьи Устава альянса о коллективной обороне.

Дуда добавил, что после окончания конфликта НАТО может отправить на Украину миротворческую миссию с участием польских военнослужащих.

«Если будет принято коллективное решение альянса об отправке войск для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение», — подытожил польский президент.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во вторник на полях саммита НАТО выразил мнение, что путь Украины к членству в НАТО может быть быстрее, чем у других стран, но это «все еще путь», передает РИА Новости.

«Будущее Украины в НАТО, в том нет сомнений», — подчеркнул министр обороны Германии. Чиновник также заявил, что для приглашения Украины в НАТО нужны «условия и предпосылки», но не прокомментировал, какие конкретно. Кроме того, Писториус выразил мнение, что ситуация не изменилась бы для Киева, если бы он получил приглашение в альянс прямо сейчас.

В понедельник немецкое издание Bild сообщало cо ссылкой на правительственный документ и дипломатический источник, что Германия против любой формулировки в итоговом заявлении предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, подразумевающей ускоренный путь Украины к членству в альянсе.

10 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев «ждет хороших новостей» на саммите НАТО. «Сегодня интенсивно работаем, позиция Украины будет предметной, много коммуникации с союзниками. Ждем хороших новостей», — написал он в своем Telegram-канале.

Сам же Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев еще может рассчитывать на приглашение в ряды альянса в Вильнюсе.