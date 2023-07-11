Макрон объявил о передаче дальнобойных ракет ВСУ

На саммите НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал увеличение поставок вооружений и техники на Украину. По данным СМИ, речь идет прежде всего о высокоточных дальнобойных ракетах класса «воздух-земля» SCALP. Они способны поражать неподвижные цели на расстоянии до 700 км. В Кремле решение о поставках назвали ошибкой и заявили, что оно не повлияет на ход СВО.

Более глубокие удары

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что принял решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия. Об этом политик заявил на первом дне саммита НАТО, проходящем в Вильнюсе.

«Я решил увеличить поставки вооружений и техники, чтобы позволить украинцам наносить более глубокие удары», — сказал Макрон (цитата по Reuters).

По словам французского лидера, решение о передаче ракет было принято для поддержки контрнаступления Украины. При этом Макрон выразил надежду, что новые вооружения будут использоваться вооруженными силами этой страны исключительно для защиты своей территории.

«Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал поддержки Украине, единства НАТО и решимости в том, что Россия не может, не должна выиграть эту войну», — добавил Макрон.

Что за Scalp

По данным Le Monde, речь идет о поставках управляемых ракет класса «воздух-земля» Scalp, предназначенных для поражения неподвижных целей: командных центров, складов боеприпасов, логистических узлов. Это французская версия британской ракеты Storm Shadow (уже состоит на вооружении у ВСУ). Ракета способна поражать цели на расстоянии до 250 км (а в зависимости от модификации и 500, и даже 700 км) и развивать скорость более 1000 км/ч (0,80 Маха).

Ракета разработана в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для британцев.

Агентство AFP со ссылкой на свой источник в министерстве вооруженных сил Франции сообщило, что ракеты уже находятся на Украине.

«Первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эмманюэль Макрон об этом объявил», — приводит цитату агентство ТАСС.

РИА Новости со ссылкой на Reuters сообщило, что Франция собирается предоставить 50 ракет Scalp.

О чем говорит опыт использования зарубежных ракет ВСУ

В мае этого года Великобритания начала поставки дальнобойных ракет Storm Shadow. По словам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, экспортная версия оружия позволяет поражать цель на расстоянии 200—300 км, максимальная дальность полета такого вида ракет составляет 560 км.

Storm Shadow использовались ВСУ для атаки по Чонгарскому мосту (соединяет Херсонсую область и Крым, уже восстановлен) в ночь на 22 июня. А в ночь на 10 июня британскими ракетами был нанесен удар по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

2 июня, как предполагается, Storm Shadow применялись для атаки Бердянска (об этом в своем телеграм-канале сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов). При этом 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал о том, что российским военнослужащим за месяц удалось сбить 25 крылатых ракет Storm Shadow.

Реакция Москвы

В Кремле заявили, что решение Франции «лишь утяжелит участь киевского режима».

«Еще только предстоит прояснить, о каком радиусе поражения идет речь, — заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Это решение ошибочное и чревато последствиями для украинской стороны. Ракеты не повлияют на ход СВО, а лишь утяжелят участь киевского режима».

Подобная позиция высказывалась официальной Москвой неоднократно. В июне Сергей Шойгу грозил Киеву ударами по центрам принятия решений в ответ на планирующиеся удары по территории РФ.

«По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow, — заявил министр. — Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины».