Учения по отработке действий на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции начинаются в подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Юрий Малашко.
Втягивание Киева в НАТО ведет к эскалации конфликта, сообщили РИА Новости в российском МИДе, комментируя планы Парижа поддержать вступление Украины в альянс.
«Если Париж действительно хотел бы усадить Украину за стол переговоров, то ему стоило бы не вести дело к эскалации конфликта через втягивание в него НАТО, а оказать давление на режим Зеленского и его кураторов из Вашингтона и Лондона», — заявили в министерстве.
❗️За прекращение СВО и переход к мирным переговорам выступают 44% населения России, продолжение боевых действий поддерживают 45%, следует из опроса Russian Field.
Российские военные планомерно уничтожают остатки украинского десанта, проникшего под Антоновский мост вблизи города Алешки Херсонской области после разлива Днепра, вызванного разрушением Каховской ГЭС, сообщил начальник штаба полка с позывным «Белый» — РИА Новости.
Минобороны РФ сообщило, что российский танк Т-80 подбил бронетехнику ВСУ с расстояния 9,5 километра.
На Украине создали группу проверки начальников военкоматов.
Это произошло после того, как президент Зеленский 23 июня уволил подозреваемого в коррупции военного комиссара Одесской области Евгения Борисова, семью которого уличили в приобретении недвижимости и другого имущества в Испании на $4,5 млн после введения военного положения на Украине в прошлом году.
Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что российские войска в ходе удара по Краматорску ликвидировали прибывших туда американских наемников.
Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех колумбийцев в находящийся под контролем Киева Краматорск Донецкой Народной Республики, где они пострадали в результате ракетного удара.
Президент Колумбии Густаво Петро поручил МИДу страны выразить протест России в связи с ранением граждан страны в ДНР.
Около 7.00 мск в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Артиллеристы группировки «Юг» уничтожили опорные пункты двух бригад ВСУ и три 120-мм миномета, а огнеметчики Южного военного округа ударили по скоплению живой силы противника в районе Малой Калиновки, заявил РИА Новости начальник пресс-центра «Южной» группировки Астафьев.