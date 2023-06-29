Военная операция на Украине. День 491-й

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Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех колумбийцев в находящийся под контролем Киева Краматорск Донецкой Народной Республики, где они пострадали в результате ракетного удара.

Президент Колумбии Густаво Петро поручил МИДу страны выразить протест России в связи с ранением граждан страны в ДНР.