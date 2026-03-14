Появились кадры извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до восьми тысяч метров

На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Об этом сообщает в Telegram-канале местный филиал Геофизической службы РАН.

По его данным, толчки начались накануне в 22:00 (13:00 мск). Вулкан выбросил пепел на высоту до 8 тыс. м над уровнем моря. Пепловое облако ушло на северо-восток в сторону Берингова моря. Жители поселка Ключи слышали взрывы со стороны вулкана.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

В субботу, 14 марта, региональное управление МЧС написало на канале в Max, что активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского и Крашенинникова продолжается. Жителей и гостей региона попросили к ним не приближаться.

Однако орнитологической группе, работающей в бассейне реки Камчатка, удалось сфотографировать извержение Шивелуча. На снимках из его жерла в небо поднимается густой столб темного пепла.

